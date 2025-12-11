Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

38.70
CHF
-1.02
CHF
-2.57 %
12:18:12
SWX
11.12.2025 10:41:45

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Carl Zeiss Meditec
38.81 CHF -2.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 auf "Outperform" auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Medizintechnikkonzerns im vierten Quartal hätten über den Konsensprognosen gelegen, was auf die Stärke beider Geschäftsbereiche zurückzuführen sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Auftragsbestand für das neue Jahr stark. Negativ wertete er jedoch die Prognose über hohe einmalige Aufwendungen sowie den neu zu besetzenden Chefposten./rob/ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
43.28 € 		Abst. Kursziel*:
8.60%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
41.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.39%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:41 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
10:06 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
10:01 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
