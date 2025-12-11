Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Carl Zeiss Meditec Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege zwar etwas unter dem Konsens, aber seiner Vermutung nach über den Erwartungen von Anlegern, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwähnte aber auch herrschende Unsicherheit, was möglichen Gegenwind im neuen Geschäftsjahr betrifft. Der Ausblick auf das Jahr 2026 wirke einen Tick schwächer als erhofft./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Overweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40.66 €
|
Abst. Kursziel*:
27.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.51%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
13:21
|Carl Zeiss Meditec wächst - Doch China bleibt schwierig (AWP)
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt (finanzen.ch)
|
10:02
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08:00
|Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz (AWP)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec closes fiscal year 2024/25 with solid growth in revenue and slight increase in EBITA (EQS Group)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|12:24
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:24
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:24
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|10:01
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|37.78
|-4.88%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:27
|
Deutsche Bank AG
Unilever Buy
|12:24
|
Barclays Capital
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|12:24
|
Barclays Capital
Carl Zeiss Meditec Overweight
|12:02
|
Barclays Capital
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|11:44
|
Barclays Capital
Oracle Overweight
|11:37
|
Barclays Capital
Deutsche Börse Overweight
|11:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
Roche Sell