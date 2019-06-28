NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Anchal Verma sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie vor der Veröffentlichung von Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 weiterhin Risiken für seine Erwartungen an das Jahr 2025/26. Er verwies auf Risiken durch Zölle und Unsicherheiten mit Blick auf eine Markterholung für das Medizintechnik-Unternehmen./rob/edh;