Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
94.40CHF
-0.60CHF
-0.63 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.10.2025 09:41:37
Carl Zeiss Meditec Underweight
Carl Zeiss Meditec
37.99 CHF -2.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Anchal Verma sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie vor der Veröffentlichung von Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 weiterhin Risiken für seine Erwartungen an das Jahr 2025/26. Er verwies auf Risiken durch Zölle und Unsicherheiten mit Blick auf eine Markterholung für das Medizintechnik-Unternehmen./rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
46.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-24.48%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
46.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.83%
|
Analyst Name::
Anchal Verma
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
16.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
16.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.25