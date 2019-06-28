Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

94.40
CHF
-0.60
CHF
-0.63 %
28.06.2019
SWX
17.10.2025 09:41:37

Carl Zeiss Meditec Underweight

Carl Zeiss Meditec
37.99 CHF -2.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Anchal Verma sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie vor der Veröffentlichung von Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 weiterhin Risiken für seine Erwartungen an das Jahr 2025/26. Er verwies auf Risiken durch Zölle und Unsicherheiten mit Blick auf eine Markterholung für das Medizintechnik-Unternehmen./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35.10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
46.48 € 		Abst. Kursziel*:
-24.48%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
46.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.83%
Analyst Name::
Anchal Verma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

