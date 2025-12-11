Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
38.70CHF
-1.02CHF
-2.57 %
12:18:12
SWX
11.12.2025 11:36:47
Carl Zeiss Meditec Buy
Carl Zeiss Meditec
38.81 CHF -2.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard Felton am Donnerstag. Der Ausblick liege beim operativen Ergebnis aber marginal darunter./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Buy
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.26 €
|
Abst. Kursziel*:
45.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.47%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|40.92
|3.02%
