Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
36.82CHF
-2.90CHF
-7.30 %
11.12.2025
SWX
12.12.2025 07:17:06
Carl Zeiss Meditec Outperform
Carl Zeiss Meditec
36.77 CHF -8.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 56,40 auf 54,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig sieht das Geschäftsjahr 2025/26 weiter als Startpunkt des Turnarounds der Jenaer, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Resümee zur Bilanz für 2024/25 schrieb. Der Führungswechsel und der vorsichtige Ausblick sorgten allerdings für zusätzliche Unsicherheit./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
54.60 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
40.20 €
Abst. Kursziel*:
35.82%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
39.54 €
Abst. Kursziel aktuell:
38.09%
Analyst Name::
Susannah Ludwig
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
11.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
11.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
11.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
11.12.25
|Carl Zeiss Meditec wächst - Doch China bleibt schwierig (AWP)
11.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.ch)
11.12.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt (finanzen.ch)
11.12.25
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|07:17
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|36.82
|-7.30%
