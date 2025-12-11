Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

36.82
CHF
-2.90
CHF
-7.30 %
11.12.2025
SWX
12.12.2025 07:17:06

Carl Zeiss Meditec Outperform

Carl Zeiss Meditec
36.77 CHF -8.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 56,40 auf 54,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig sieht das Geschäftsjahr 2025/26 weiter als Startpunkt des Turnarounds der Jenaer, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Resümee zur Bilanz für 2024/25 schrieb. Der Führungswechsel und der vorsichtige Ausblick sorgten allerdings für zusätzliche Unsicherheit./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Outperform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
54.60 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
40.20 € 		Abst. Kursziel*:
35.82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
39.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.09%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

