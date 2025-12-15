Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
37.62CHF
0.24CHF
0.64 %
09:43:02
SWX
15.12.2025 08:36:45
Carl Zeiss Meditec Hold
Carl Zeiss Meditec
37.57 CHF -0.19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 46 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt vorsichtig, da der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 einigen möglichen Gegenwind noch nicht berücksichtige. Sollte er aufkommen, seien die Markterwartungen immer noch deutlich zu hoch, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.08 €
|
Abst. Kursziel*:
9.78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.24%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
