Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’994 0.8%  SPI 17’840 0.6%  Dow 48’458.1 -0.5%  DAX 24’284 0.4%  Euro 0.9352 0.1%  EStoxx50 5’747 0.5%  Gold 4’348 1.1%  Bitcoin 71’581 1.9%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 61.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Euronext-Aktie gewinnt: Wohl weitere Zukäufe geplant
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag
Cicor-Aktie in Rot: Widerstand gegen TT Electronics-Übernahme hält an
HBM-Aktie steigt: Swixx-Beteiligung wird zum Grossteil abgestossen
KI-Hype - die Wertschöpfungskette - Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Suche...
Plus500 Depot

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

37.62
CHF
0.24
CHF
0.64 %
09:43:02
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.12.2025 08:36:45

Carl Zeiss Meditec Hold

Carl Zeiss Meditec
37.57 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 46 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt vorsichtig, da der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 einigen möglichen Gegenwind noch nicht berücksichtige. Sollte er aufkommen, seien die Markterwartungen immer noch deutlich zu hoch, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40.08 € 		Abst. Kursziel*:
9.78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
40.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.24%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:36 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
06:33 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen