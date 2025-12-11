Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal solide abgeschnitten, schrieb Graham Doyle am Donnerstag. Der Ausblick liege zwar im Rahmen der Markterwartungen, sei aber seiner Meinung nach durchaus ambitioniert. Er verwies unter anderem auf Herausforderungen in China, sowie Belastungen durch Zölle und Wechselkurse. Um die Ziele zu erreichen, bedürfe es schon einer erheblichen Wende./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
39.82 €
Abst. Kursziel*:
33.10%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
40.22 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.78%
Analyst Name::
Graham Doyle
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
