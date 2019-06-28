|Kurse + Charts + Realtime
Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe die Gewinnerwartungen verfehlt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Angesichts der negativen Auswirkungen von Zöllen und Wechselkursen seien die Resultate auf bereinigter Ebene eher verhalten ausgefallen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei zwar bestätigt worden, jedoch sei nun eine deutliche Steigerung der operativen Gewinnmarge (Ebita-Marge) im Schlussquartal erforderlich, was weiterhin ungewiss sei./la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.44 €
|
Abst. Kursziel*:
26.61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.90%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
