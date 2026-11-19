|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Broadcom-Anlage?
|
19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Broadcom-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Broadcom-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Broadcom-Anteile 97.77 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.228 Broadcom-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’621.14 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Papiers am 18.11.2026 auf 354.05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +262.11 Prozent.
Der Marktwert von Broadcom betrug jüngst 1.63 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
19.11.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Broadcom
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Broadcom am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.