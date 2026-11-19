Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Broadcom-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Broadcom-Anteile 97.77 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.228 Broadcom-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’621.14 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Papiers am 18.11.2026 auf 354.05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +262.11 Prozent.

Der Marktwert von Broadcom betrug jüngst 1.63 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch