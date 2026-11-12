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Index-Performance im Fokus 12.11.2026 22:34:03

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück

Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.30 Prozent tiefer bei 28’289.19 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.48 Prozent schwächer bei 27’953.91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 28’374.25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 27’940.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28’548.55 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.76 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 30’664.70 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 29’742.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der NASDAQ 100 25’517.33 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.86 Prozent auf 585.30 USD), Broadcom (+ 5.54 Prozent auf 364.36 USD), Constellation Energy (+ 2.79 Prozent auf 282.40 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1.79 Prozent auf 298.70 USD) und Tesla (+ 1.69 Prozent auf 397.45 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Nebius (-16.84 Prozent auf 128.64 USD), Keurig Dr Pepper (-7.40 Prozent auf 35.42 USD), Moderna (-6.97 Prozent auf 231.35 USD), CoreWeave (-6.86 Prozent auf 56.60 USD) und NVIDIA (-4.34 Prozent auf 166.19 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 181’422’245 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.571 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.62 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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