NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Fokus
|
12.11.2026 22:34:03
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück
Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.
Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.30 Prozent tiefer bei 28’289.19 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.48 Prozent schwächer bei 27’953.91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 28’374.25 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 27’940.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28’548.55 Punkten.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.76 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 30’664.70 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 29’742.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der NASDAQ 100 25’517.33 Punkte auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.
Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.86 Prozent auf 585.30 USD), Broadcom (+ 5.54 Prozent auf 364.36 USD), Constellation Energy (+ 2.79 Prozent auf 282.40 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1.79 Prozent auf 298.70 USD) und Tesla (+ 1.69 Prozent auf 397.45 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Nebius (-16.84 Prozent auf 128.64 USD), Keurig Dr Pepper (-7.40 Prozent auf 35.42 USD), Moderna (-6.97 Prozent auf 231.35 USD), CoreWeave (-6.86 Prozent auf 56.60 USD) und NVIDIA (-4.34 Prozent auf 166.19 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 181’422’245 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.571 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.62 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’289.19
|-0.30%
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.