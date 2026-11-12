Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.35 Prozent schwächer bei 7’592.40 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62.692 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.768 Prozent auf 7’560.88 Punkte an der Kurstafel, nach 7’619.38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7’550.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’652.76 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 2.29 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, stand der S&P 500 bei 7’807.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’748.50 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Wert von 6’850.92 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.86 Prozent auf 585.30 USD), Broadcom (+ 5.54 Prozent auf 364.36 USD), Arista Networks (+ 5.06 Prozent auf 206.63 USD), Everpure A (+ 3.38 Prozent auf 110.10 USD) und Valero Energy (+ 3.09 Prozent auf 374.95 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Corteva (-24.30 Prozent auf 9.19 USD), Global Payments (-12.01 Prozent auf 88.19 USD), Super Micro Computer (-11.30 Prozent auf 26.99 USD), Moderna (-6.97 Prozent auf 231.35 USD) und Lumen Technologies (-6.29 Prozent auf 4.17 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 181’422’245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.571 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch