NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursentwicklung
|
12.11.2026 20:03:42
Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus
Wenig Veränderung ist aktuell in New York zu beobachten.
Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.16 Prozent schwächer bei 28’328.79 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.48 Prozent auf 27’953.91 Punkte an der Kurstafel, nach 28’374.25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28’548.55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’940.58 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3.91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30’664.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der NASDAQ 100 29’742.60 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’517.33 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.39 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Broadcom (+ 5.39 Prozent auf 363.83 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.82 Prozent auf 579.53 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2.71 Prozent auf 301.40 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.57 Prozent auf 298.09 USD) und DexCom (+ 1.92 Prozent auf 81.89 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Nebius (-17.51 Prozent auf 127.60 USD), CoreWeave (-7.39 Prozent auf 56.28 USD), Keurig Dr Pepper (-6.20 Prozent auf 35.88 USD), NVIDIA (-5.00 Prozent auf 165.05 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4.79 Prozent auf 116.49 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 137’655’244 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.571 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
AMD am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’289.19
|-0.30%
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.