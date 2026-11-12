Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.16 Prozent schwächer bei 28’328.79 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.48 Prozent auf 27’953.91 Punkte an der Kurstafel, nach 28’374.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28’548.55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’940.58 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3.91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30’664.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der NASDAQ 100 29’742.60 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’517.33 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.39 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Broadcom (+ 5.39 Prozent auf 363.83 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.82 Prozent auf 579.53 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2.71 Prozent auf 301.40 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.57 Prozent auf 298.09 USD) und DexCom (+ 1.92 Prozent auf 81.89 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Nebius (-17.51 Prozent auf 127.60 USD), CoreWeave (-7.39 Prozent auf 56.28 USD), Keurig Dr Pepper (-6.20 Prozent auf 35.88 USD), NVIDIA (-5.00 Prozent auf 165.05 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4.79 Prozent auf 116.49 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 137’655’244 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.571 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch