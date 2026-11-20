Um 16:28 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,9 Prozent auf 326,11 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'110 Punkten steht. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 325,81 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 342,90 USD. Bisher wurden heute 2'656'751 Broadcom-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 495,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 34,12 Prozent niedriger. Bei 289,78 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,14 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.59 Mrd. USD – ein Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 09.12.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Broadcom-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 11,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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