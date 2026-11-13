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S&P 500-Kursentwicklung 13.11.2026 16:01:02

Freitagshandel in New York: S&P 500 verliert zum Start

Freitagshandel in New York: S&P 500 verliert zum Start

Der S&P 500 setzt am Freitag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag steht der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0.38 Prozent im Minus bei 7’563.32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63.794 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.442 Prozent auf 7’625.95 Punkte an der Kurstafel, nach 7’592.40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’621.78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’559.87 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 1.90 Prozent zu. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 7’805.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’798.99 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 6’737.49 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10.28 Prozent nach oben. 7’844.52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Cerebras Systems (+ 7.75 Prozent auf 105.33 USD), STERIS (+ 3.51 Prozent auf 262.34 USD), AppLovin (+ 3.30 Prozent auf 406.66 USD), Deckers Outdoor (+ 2.87 Prozent auf 86.96 USD) und Corteva (+ 2.61 Prozent auf 9.43 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-5.72 Prozent auf 551.82 USD), Sandisk (-5.23 Prozent auf 888.46 USD), Lumentum (-4.50 Prozent auf 596.56 USD), Broadcom (-4.24 Prozent auf 348.92 USD) und Coherent (-4.14 Prozent auf 222.47 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20’246’076 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 13.60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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