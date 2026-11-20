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20.11.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagabend im Sinkflug
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 11,7 Prozent auf 306,01 USD abwärts.
Die Broadcom-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 11,7 Prozent auf 306,01 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'982 Punkten liegt. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 304,68 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 342,90 USD. Bisher wurden heute 6'663'958 Broadcom-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 495,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2026 bei 289,78 USD. Mit Abgaben von 5,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Das EPS wurde auf 2,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 29.59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.
In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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