NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebita) sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dass der Chemikalienhändler sein Ebita-Jahresziel dennoch gekappt habe, sei zugleich weitgehend erwartet worden. Die Konsensschätzung dürfte ihm zufolge nun um 2 bis 3 Prozent sinken, die für das Ergebnis je Aktie aber womöglich noch etwas kräftiger gekürzt werden./ck/la;