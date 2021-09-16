Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Brenntag mit dem neuen Konzern- und Finanzchef stehe vor einem weitere Restrukturierungsjahr./gl/ag;
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46.54 €
|
Abst. Kursziel*:
0.99%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
46.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.08%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
