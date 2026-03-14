Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

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Bitcoin reduzierte sich um 09:40 um 0,45 Prozent auf 70.624,62 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 70.944,06 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 4,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 3,4 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 1,18 Prozent auf 54,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 55,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Ethereum um 09:40 ab. Es geht 0,73 Prozent auf 2.076,38 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.091,62 US-Dollar stand.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:40 ab. Es geht 0,56 Prozent auf 458,24 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 460,80 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,399 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 1,396 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,25 Prozent auf 363,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 358,72 US-Dollar.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt 1,88 Prozent auf 0,2607 US-Dollar, nach 0,2657 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1635 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2935 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2934 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Samstagvormittag nach. Um 0,48 Prozent auf 652,74 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 655,87 US-Dollar.

Mit dem Dogecoin-Kurs geht es indes nach unten. Dogecoin verliert 1,45 Prozent auf 0,0945 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,0959 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Solana bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,88 Prozent auf 87,33 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 88,11 US-Dollar.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 9,605 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,726 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,24 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,18 Prozent auf 8,980 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,088 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9950 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:40 bei 0,9865 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.