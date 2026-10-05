Boeing 160.55 CHF 1.30% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 298 US-Dollar belassen. Dass die US-Flugsicherheitsbehörde FCC das VNAV-U14-Software-Problem als keine Sicherheitsbedrohung eingestuft habe, sollte die Anleger beruhigen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 22:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.