Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 298 US-Dollar belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe./mis/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 298.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 209.52
|
Abst. Kursziel*:
42.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 209.62
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.16%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
24.07.26
|Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Freitagabend positiv (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Airbus and Boeing push to boost production to tackle record order backlogs (Financial Times)
|
24.07.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|172.62
|-0.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|
Warburg Research
Vossloh Hold
|10:26
|
DZ BANK
T-Mobile US Kaufen
|10:25
|
Deutsche Bank AG
Givaudan Buy
|10:25
|
Deutsche Bank AG
Nokia Buy
|10:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATOSS Software Buy
|10:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAP Buy
|10:09
|
Bernstein Research
Roche Outperform