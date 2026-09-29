Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit den neuen Plänen habe die NASA Boeing als Partner für bemannte Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) bestätigt, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das Starliner-Programm sei für Boeing finanziell allerdings von recht geringer Bedeutung./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 184.39
|
Abst. Kursziel*:
43.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 184.37
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.73%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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