Boeing 154.22 CHF -1.62% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit den neuen Plänen habe die NASA Boeing als Partner für bemannte Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) bestätigt, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das Starliner-Programm sei für Boeing finanziell allerdings von recht geringer Bedeutung./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.