Valartis Group Aktie 36742768 / CH0367427686
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29.09.2026 16:18:00
Valartis-Aktie stabil: Vizepräsident Philipp LeibundGut tritt per sofort zurück
Bei der Valartis Group kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat: Vizepräsident Philipp LeibundGut tritt mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen zurück. Wer seine Nachfolge antritt, ist zunächst offen.
LeibundGut seit 2016 im Verwaltungsrat
LeibundGut gehörte dem Verwaltungsrat seit 2016 an. Seit 2018 stand er zudem dem Vergütungsausschuss vor. In dieser Zeit habe er wesentlich zur strategischen Neuausrichtung und Entwicklung der Gruppe beigetragen, hiess es in der Mitteilung.
Wer das Vizepräsidium übernimmt und ob LeibundGut im Verwaltungsrat ersetzt werden soll, teilte Valartis zunächst nicht mit. Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für den 4. Mai 2027 angesetzt.
Die Titel von Valartis notieren m Schweizer Handel stabil bei 9,05 CHF.
Freiburg (awp)
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