Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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29.09.2026 09:27:00
Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut
Ypsomed und Ten23 Health erweitern ihre Zusammenarbeit rund um den tragbaren Injektor YpsoDose.
Ten23 Health baut Montagekapazitäten aus
Ten23 Health hat laut den Angaben die neuen Montagekapazitäten für das Gerät eingerichtet. Die Qualifizierung der Anlagen stehe nun kurz vor dem Abschluss, hiess es weiter.
Integrierte Lösung für Pharmaunternehmen
Die Herstellerin von Injektions- und Infusionssystemen Ypsomed und ihr Partner bieten laut den Angaben eine integrierte Lösung auf der YpsoDose-Plattform von der Entwicklung bis zur Montage an. Pharmaunternehmen erhalten einen vereinfachten Zugang zu einer durchgängigen Lieferkette für Kombinationen aus Medikament und Injektionssystem.
Im April 2024 hatten Ypsomed und Ten23 Health eine Kooperation angekündigt. Das Angebot umfasst 10-ml-Glaskarpulen, den YpsoDose-Injektor sowie die Dienstleistungen von Ten23 Health in den Bereichen Formulierungsentwicklung, sterile Abfüllung, analytische Prüfung und Qualitätskontrolle. Dieses wird jetzt erweitert und vereinfacht.
Für die Ypsomed-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,49 Prozent auf 365,20 CHF nach unten.
Burgdorf/Basel (awp)
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