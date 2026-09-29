Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut

Ten23 Health baut Montagekapazitäten aus

Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed und der Basler Auftragsentwickler Ten23 Health bauen ihre Zusammenarbeit aus. Für den grossvolumigen tragbaren Injektor YpsoDose habe Ten23 Health mit Montagekapazitäten das gemeinsame Angebot für die integrierte Entwicklung und Herstellung erweitert, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Ten23 Health hat laut den Angaben die neuen Montagekapazitäten für das Gerät eingerichtet. Die Qualifizierung der Anlagen stehe nun kurz vor dem Abschluss, hiess es weiter.

Integrierte Lösung für Pharmaunternehmen

Die Herstellerin von Injektions- und Infusionssystemen Ypsomed und ihr Partner bieten laut den Angaben eine integrierte Lösung auf der YpsoDose-Plattform von der Entwicklung bis zur Montage an. Pharmaunternehmen erhalten einen vereinfachten Zugang zu einer durchgängigen Lieferkette für Kombinationen aus Medikament und Injektionssystem.

Im April 2024 hatten Ypsomed und Ten23 Health eine Kooperation angekündigt. Das Angebot umfasst 10-ml-Glaskarpulen, den YpsoDose-Injektor sowie die Dienstleistungen von Ten23 Health in den Bereichen Formulierungsentwicklung, sterile Abfüllung, analytische Prüfung und Qualitätskontrolle. Dieses wird jetzt erweitert und vereinfacht.

Für die Ypsomed-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,49 Prozent auf 365,20 CHF nach unten.

Burgdorf/Basel (awp)