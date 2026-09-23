Boeing 164.03 CHF -2.03% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Dass Turkish Airlines eine Bestellung von 100 Flugzeugen des Typs 737 Max bestätigt habe, sei ein Wettbewerbserfolg für Boeing gegenüber Airbus, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.