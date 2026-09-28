Boeing Aktie News: Boeing am Abend auf rotem Terrain

Die Boeing-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 188,91 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'561 Punkten liegt. Bei 187,50 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,14 USD. Bisher wurden via New York 1'276'884 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 6,37 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,173 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -0,995 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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