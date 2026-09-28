NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Bewegung
|
28.09.2026 22:33:38
Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich zurück
S&P 500-Kurs zum Handelsschluss.
Am Montag gab der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.77 Prozent auf 7’683.69 Punkte nach. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63.619 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.435 Prozent leichter bei 7’709.72 Punkten in den Montagshandel, nach 7’743.41 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’666.60 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’724.15 Zähler.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7’711.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 7’354.02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 6’643.70 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.03 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Punkten.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 5.18 Prozent auf 22.95 USD), Palo Alto Networks (+ 4.63 Prozent auf 392.09 USD), Everpure A (+ 2.70 Prozent auf 129.40 USD), Viatris (+ 2.47 Prozent auf 18.27 USD) und Intuitive Surgical (+ 2.37 Prozent auf 414.79 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Bloom Energy (-8.95 Prozent auf 262.87 USD), DoorDash (-7.74 Prozent auf 178.39 USD), QUALCOMM (-7.17 Prozent auf 187.48 USD), Carvana (-7.06 Prozent auf 60.47 USD) und Boeing (-6.91 Prozent auf 184.39 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’946’562 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.766 Bio. Euro.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:33
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22:33
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
22:33
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
20:27
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Montagabend stärker (finanzen.ch)
|
20:03
|Minuszeichen in New York: S&P 500 nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwacher Handel: S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’683.69
|-0.77%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- SMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.