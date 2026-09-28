Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich zurück

Am Montag gab der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.77 Prozent auf 7’683.69 Punkte nach. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63.619 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.435 Prozent leichter bei 7’709.72 Punkten in den Montagshandel, nach 7’743.41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’666.60 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’724.15 Zähler.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7’711.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 7’354.02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 6’643.70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.03 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 5.18 Prozent auf 22.95 USD), Palo Alto Networks (+ 4.63 Prozent auf 392.09 USD), Everpure A (+ 2.70 Prozent auf 129.40 USD), Viatris (+ 2.47 Prozent auf 18.27 USD) und Intuitive Surgical (+ 2.37 Prozent auf 414.79 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Bloom Energy (-8.95 Prozent auf 262.87 USD), DoorDash (-7.74 Prozent auf 178.39 USD), QUALCOMM (-7.17 Prozent auf 187.48 USD), Carvana (-7.06 Prozent auf 60.47 USD) und Boeing (-6.91 Prozent auf 184.39 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’946’562 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.766 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch