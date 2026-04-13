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13.04.2026 10:12:55

Boeing Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im März hätten die Amerikaner laut dem Branchendienst Cirium insgesamt 46 Maschinen ausgeliefert nach 51 im Februar und 46 im Januar, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend./rob/ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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35.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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01.04.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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