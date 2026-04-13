Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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13.04.2026 10:12:55
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im März hätten die Amerikaner laut dem Branchendienst Cirium insgesamt 46 Maschinen ausgeliefert nach 51 im Februar und 46 im Januar, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend./rob/ag/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 217.63
|
Abst. Kursziel*:
35.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 217.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.57%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
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