Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochabend im Minusbereich

Um 20:26 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 231,92 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'808 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 229,25 USD. Bei 234,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 279'490 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 9,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD ab. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 31,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,581 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.56 Mrd. USD im Vergleich zu 22.75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,990 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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