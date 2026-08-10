Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Boeing vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

Vor 5 Jahren wurde das Boeing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Boeing-Aktie bei 235.78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.424 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 99.42 USD, da sich der Wert eines Boeing-Anteils am 07.08.2026 auf 234.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.58 Prozent verringert.

Boeing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 185.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch