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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

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28.10.2026 08:17:54

BNP Paribas Overweight

BNP Paribas
80.40 CHF 0.15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 119 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bank habe mit dem bereinigten Vorsteuerergebnis vor allem dank der starken Erträge im Aktienmarktgeschäft die selbst veröffentlichte Konsensschätzung übertroffen, schrieb Delphine Lee am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Die günstig bewertete Aktien bleiben ihr Favorit unter den französischen Banken./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
119.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
90.50 € 		Abst. Kursziel*:
31.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
87.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.62%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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