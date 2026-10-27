BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 119 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bank habe mit dem bereinigten Vorsteuerergebnis vor allem dank der starken Erträge im Aktienmarktgeschäft die selbst veröffentlichte Konsensschätzung übertroffen, schrieb Delphine Lee am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Die günstig bewertete Aktien bleiben ihr Favorit unter den französischen Banken./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
119.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
90.50 €
|
Abst. Kursziel*:
31.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.62%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
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27.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|79.82
|3.27%
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BNP Paribas Overweight
|08:17
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RBC Capital Markets
Santander Outperform
|08:04
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Buy
|07:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Bank Overweight
|07:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SUSS MicroTec Buy