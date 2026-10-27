BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bank habe vor allem dank des starken Investmentbankings die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle zwar weniger umfangreich als erwartet aus, spreche aber für Vertrauen der Franzosen in ihre Geschäftsaussichten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
86.23 €
|
Abst. Kursziel*:
21.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
86.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.46%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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26.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
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26.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
26.10.26
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|10:53
|BNP Paribas Buy
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|80.51
|0.86%
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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DWS Group Outperform
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|
UBS AG
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