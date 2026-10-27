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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

80.51
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0.69
CHF
0.86 %
09:51:46
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28.10.2026 11:28:02

BNP Paribas Outperform

BNP Paribas
79.79 CHF -0.61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bank habe vor allem dank des starken Investmentbankings die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle zwar weniger umfangreich als erwartet aus, spreche aber für Vertrauen der Franzosen in ihre Geschäftsaussichten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
86.23 € 		Abst. Kursziel*:
21.77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
86.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.46%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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