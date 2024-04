ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das erste Quartal der französischen Großbank sei stärker als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellten Erträge für das Gesamtjahr entsprächen den durchschnittlichen Analystenschätzungen./ck/zb;