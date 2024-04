NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen seien solide ins Jahr gestartet - trotz schwächerer Trends auf dem Heimatmarkt und in Belgien, schrieb Analystin Delphine Lee am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion./ag/zb;