|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable BNP Paribas-Anlage?
|
27.11.2026 10:02:31
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 55.29 EUR wert. Bei einem BNP Paribas-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180.865 BNP Paribas-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (90.64 EUR), wäre das Investment nun 16’393.56 EUR wert. Damit wäre die Investition 63.94 Prozent mehr wert.
BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 98.00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
20.11.26
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.11.26
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur BNP Paribas-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.