Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 55.29 EUR wert. Bei einem BNP Paribas-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180.865 BNP Paribas-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (90.64 EUR), wäre das Investment nun 16’393.56 EUR wert. Damit wäre die Investition 63.94 Prozent mehr wert.

BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 98.00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch