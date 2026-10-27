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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

80.51
CHF
0.69
CHF
0.86 %
09:51:46
SWX
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28.10.2026 10:53:01

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
79.82 CHF -0.57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 139 Euro auf "Buy" belassen. Das Investmentbanking habe bemerkenswert stark abgeschnitten, wogegen das Vorsteuerergebnis in den meisten Sparten enttäuscht habe, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch. Die harte Kernkapitalquote und deren angestrebte Entwicklung im Schlussquartal hätten die Ankündigung eines 1,3 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms erlaubt, was er sehr begrüße./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
139.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
86.23 € 		Abst. Kursziel*:
61.20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.71%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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