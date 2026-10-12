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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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12.10.2026 11:41:55

BMW Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei BMW schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Hold
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BMW AG 		Analyst:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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