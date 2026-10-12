NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei BMW schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus./bek/ajx;