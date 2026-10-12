BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei BMW schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus./bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
53.48 €
|
Abst. Kursziel*:
12.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.32%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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