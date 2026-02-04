Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 49’181 -0.7%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9169 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’867 -2.0%  Bitcoin 52’399 -7.9%  Dollar 0.7769 -0.1%  Öl 67.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bayer-Aktie: Asundexian mindert Risiko eines Schlaganfalls deutlich
Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
eToro entdecken

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

79.34
CHF
-2.00
CHF
-2.46 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 16:47:58

BMW Hold

BMW
80.10 CHF -3.53%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Philippe Houchois sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung von konstruktiven Aussagen des Treasury- und IR-Chefs Stefan Richmann. Der Lagerabbau im vierten Quartal dürfte den freien Barmittelzufluss im positiven Bereich halten. Die Schätzungen des Experten für 2025 hätten nun insgesamt etwas Luft nach oben./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
87.90 € 		Abst. Kursziel*:
13.77%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
88.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.59%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten