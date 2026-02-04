BMW Aktie 324410 / DE0005190003
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Philippe Houchois sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung von konstruktiven Aussagen des Treasury- und IR-Chefs Stefan Richmann. Der Lagerabbau im vierten Quartal dürfte den freien Barmittelzufluss im positiven Bereich halten. Die Schätzungen des Experten für 2025 hätten nun insgesamt etwas Luft nach oben./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
87.90 €
|
Abst. Kursziel*:
13.77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
88.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.59%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
