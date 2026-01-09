BMW Aktie 324410 / DE0005190003
BMW Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Underweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
82.50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
93.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.61%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
93.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.92%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|86.36
|2.98%
