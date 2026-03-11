BMW 71.03 CHF -2.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Dem Zielkorridor für die operative Marge 2026 im Autosegment von 4 bis 6 Prozent stehe eine Konsensschätzung von 5,3 Prozent gegenüber, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC



