BMW Aktie 324410 / DE0005190003
71.62CHF
0.76CHF
1.07 %
10:19:44
SWX
12.03.2026 09:15:08
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Dem Zielkorridor für die operative Marge 2026 im Autosegment von 4 bis 6 Prozent stehe eine Konsensschätzung von 5,3 Prozent gegenüber, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
80.18 €
|
Abst. Kursziel*:
43.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
79.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.79%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
