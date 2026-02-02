BMW 80.03 CHF -0.09% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pre-Close-Call des Autobauers habe ein operatives Autoergebnis im Schlussquartal deutlich unter der Markterwartung signalisiert, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



