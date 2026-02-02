BMW Aktie 324410 / DE0005190003
79.26CHF
-0.08CHF
-0.10 %
12:55:06
SWX
06.02.2026 11:30:37
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pre-Close-Call des Autobauers habe ein operatives Autoergebnis im Schlussquartal deutlich unter der Markterwartung signalisiert, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Neutral
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
87.30 €
|
Abst. Kursziel*:
6.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
87.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.60%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
