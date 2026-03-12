BMW Aktie 324410 / DE0005190003
72.72CHF
0.66CHF
0.92 %
12:19:08
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.03.2026 11:23:35
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) werde sich auch in diesem Jahr voraussichtlich verringern, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend. Der Optimismus des Autobauers mit Blick auf China und Importzölle berge zudem Risiken./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Neutral
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80.96 €
|
Abst. Kursziel*:
11.17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.70%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BMW AG
|
11:37
|Buy von Deutsche Bank AG für BMW-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
12.03.26
|BMW-Aktie in Grün: Gewinn sackt ab - Ausblick bleibt zurückhaltend (finanzen.ch)
|
12.03.26
|BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie legt doch noch zu (AWP)
|
12.03.26
|BMW-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.ch)
|
12.03.26
|BMW macht nur etwas weniger Gewinn (Spiegel Online)