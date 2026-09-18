Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag tiefer

Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 58,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'487 Punkten steht. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 57,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 357'561 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 120,46 Prozent. Am 17.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 5,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 EUR belaufen. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 5,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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