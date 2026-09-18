Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’936 -0.1%  SPI 19’712 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’525 -0.7%  Euro 0.9472 0.1%  EStoxx50 6’270 -0.8%  Gold 4’381 0.9%  Bitcoin 64’511 2.4%  Dollar 0.8249 0.1%  Öl 103.0 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Bitcoin-Gold-Korrelation auf hohem Niveau: Was Anleger daraus ableiten können
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA
Suche...
ETF Sparplan

Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 58,50 EUR.

Bilfinger
55.25 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 58,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'454 Punkten liegt. Bei 58,30 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,10 EUR. Bisher wurden heute 56'782 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 121,03 Prozent wieder erreichen. Am 17.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 4,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.45 Mrd. EUR – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,42 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Bilfinger SE
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bilfinger SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten