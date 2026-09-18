Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 58,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'454 Punkten liegt. Bei 58,30 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,10 EUR. Bisher wurden heute 56'782 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 121,03 Prozent wieder erreichen. Am 17.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 4,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.45 Mrd. EUR – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,42 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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