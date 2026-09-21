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Goldpreis und Ölpreis 21.09.2026 08:34:57

Goldpreis fällt - dieser Faktor könnte jetzt entscheidend werden

Goldpreis fällt - dieser Faktor könnte jetzt entscheidend werden

Der Goldpreis gerät zum Wochenstart unter Druck, während sinkende Ölpreise und Entspannungssignale im Nahen Osten die Sorgen vor weiteren Energiepreisschüben dämpfen.

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Ölpreis (WTI)
98.14 USD -2.15%
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Die US-Notenbank Fed erhöhte am vergangenen Mittwoch – erstmals seit 2023 – die US-Leitzinsen, um dem anhaltenden Preisauftrieb entgegenzuwirken. Zugleich signalisiert die Notenbank, dass die Inflation weiterhin zu hoch ist und sich der Preisdruck inzwischen über den durch den Iran-Krieg ausgelösten Ölpreisschock hinaus auf weitere Wirtschaftsbereiche ausgeweitet hat. Neue Hinweise zum künftigen Zinskurs könnten in dieser Woche mehrere Auftritte von Fed-Vertretern liefern. Entlastung kommt unterdessen von den seit mehreren Tagen sinkenden Ölpreisen. Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen um den Iran-Krieg sowie deutlich gestiegene Öl- und Flüssiggastransporte durch die Strasse von Hormus dämpfen die Sorgen vor weiteren Energiepreisschüben. Kurzfristig dürften daher vor allem die Entwicklung des Ölpreises und die Inflationserwartungen die Richtung des Goldpreises bestimmen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 33,90 auf 4.391,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preisdruck dank Entspannungssignalen

Der Ölpreis wies im frühen Montagshandel eine fallende Tendenz aus und rutschte auf den niedrigsten Stand seit mehr als einer Woche. Ausschlaggebend waren Hoffnungen auf neue diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran im Umfeld der UN-Generalversammlung. Gleichzeitig hat sich die Versorgungslage etwas entspannt. Saudi-Arabien konnte seine Ölexporte im September deutlich steigern, nachdem sie im August auf den niedrigsten Stand seit mindestens 2013 eingebrochen waren. Als Reaktion auf Schäden an der Ost-West-Pipeline und Einschränkungen am Exporthafen Yanbu werden verstärkt Lieferungen durch die Strasse von Hormus abgewickelt. Dadurch zeigen sich die Ölströme im Nahen Osten trotz der Störungen überraschend robust. Die geopolitischen Risiken bleiben allerdings hoch: Die Huthi-Milizen haben erneut Ziele in Saudi-Arabien und eine Anlage von Saudi Aramco angegriffen. Ob die diplomatischen Initiativen tatsächlich zu einer Deeskalation führen, bleibt daher offen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,88 auf 98,42 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,91 auf 101,96 Dollar zurückfiel.

Jörg Bernhard, Redaktion finanzen.net

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