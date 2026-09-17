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17.09.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 21,2 Prozent auf 59,50 EUR ab.

Bilfinger
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Um 16:28 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 21,2 Prozent auf 59,50 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'521 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,60 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 998'255 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Bei 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,55 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 EUR belaufen. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,76 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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