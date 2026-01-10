Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
Diversifikation mit Devisen: Diese Vor- und Nachteile können Fremdwährungskonten bieten
Strategie und Absatz im Check: Ist Tesla oder BYD die attraktivere Aktie?
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
KI als Kurstreiber? Argent Capital sieht Amazon-Aktie 2026 vor starkem Jahr
Lufthansa-Aktie: Swiss setzt wegen Wetter weitere Flüge aus
Suche...
Plus500 Depot

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zusätzliche Kräfte im Einsat 10.01.2026 13:54:36

Lufthansa-Aktie: Swiss setzt wegen Wetter weitere Flüge aus

Lufthansa-Aktie: Swiss setzt wegen Wetter weitere Flüge aus

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat wetterbedingt weitere Flüge streichen müssen.

Lufthansa
8.25 CHF -2.55%
Kaufen Verkaufen
Alleine am Samstag kamen zwölf einzelne Flüge dazu, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Bei den am Samstag neu dazu gekommenen Flugverbindungen handle es sich um Hin- und Rückflüge von Zürich nach Nizza (F), Frankfurt (D), Düsseldorf (D), London (UK), Mailand (I) und Luxemburg, hiess es weiter. Über alle am Flughafen in Kloten ZH ankommenden Flugzeuge hinweg rechnet die Airline am Samstag zudem mit einer durchschnittlichen Ankunftsverspätung von 1,5 Stunden.

Gerade die bei der aktuellen Wetterlage notwendige Enteisung der Flugzeuge trage zu den Verspätungen bei, teilte ein Swiss-Sprecher am Samstag auf Anfrage von Keystone-SDA weiter mit. Es sei denn auch möglich, dass im Verlauf des Tages weitere Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Insgesamt mussten seit Beginn des neuen Jahres Stand Samstagmorgen 93 Swiss-Flüge wetterbedingt gestrichen werden. Seit Anfang Jahr waren laut der Lufthansa-Tochter rund 10'000 Passagiere betroffen.

Zusätzliche Kräfte im Einsatz

Wenn ein Flug nicht durchgeführt werden könne, würden Passagiere durch die Einsatzzentrale möglichst schnell umgebucht. Auf Wunsch erstatte die Swiss Flugtickets zudem über den Kundendienst und die Swiss-App zurück.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Fluggesellschaft bekannt gegeben, dass sie auch in den kommenden Tagen mit weiteren Annullierungen aufgrund des aktuellen Wetters in Europa rechne. Wettersituationen seien stets dynamisch, weshalb kurzfristige Streichungen manchmal unumgänglich seien.

"Wir stehen in engem Austausch mit Meteoschweiz und schauen uns jeden einzelnen Tag und jede Destination genau an", schrieb die Airline dazu. Aufgrund des deutlich erhöhten Arbeitsaufwands seien auch zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz.

Am Genfer Flughafen Cointrin gab es derweil bis zum späten Samstagmorgen keine Flugausfälle, wie ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

Kloten ZH (awp/sda)

Weitere Links:

So schätzen die Analysten die Zukunft der Lufthansa-Aktie ein

Bildquelle: Teng Wang / Shutterstock.com