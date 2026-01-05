Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Für Callum Elliott sind die Aktien des Konsumgüterkonzerns für 2026 eine "Best Idea", also besonders aussichtsreich. Das schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Wachstum von Beiersdorf am Beginn einer positiven Trendwende. Die negativen China-Effekte dürften verdaut sein und Nivea Epicelline sollte zum Wachstum des Konsumentengeschäfts beitragen./mis/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
92.80 €
|
Abst. Kursziel*:
39.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
94.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.77%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
