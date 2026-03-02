Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

237.63
CHF
-5.69
CHF
-2.34 %
18:00:03
BRXC
03.03.2026 18:46:43

Schneider Electric
237.63 CHF -2.34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schneider Electric nach Jahreszahlen von 285 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese belegten die anhaltende Wachstumsdynamik des Technologiekonzerns, die durch Rekordwerte bei Umsatz und freiem Mittelzufluss untermauert worden sei, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Ausblick sei weiterhin positiv und angetrieben durch strukturelle Megatrends sowie operative Exzellenz, unterstützt durch einen starken Auftragsbestand, die Innovationspipeline und eine stabile Kundennachfrage./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schneider Electric S.A. Kaufen
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
DZ BANK
-
Rating jetzt:
Kaufen
254.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
258.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

