Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’468 -2.7%  SPI 18’470 -2.9%  Dow 47’786 -2.3%  DAX 23’715 -3.8%  Euro 0.9091 -0.2%  EStoxx50 5’763 -3.7%  Gold 5’071 -4.7%  Bitcoin 52’614 -1.8%  Dollar 0.7853 0.8%  Öl 83.8 7.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sportradar-Aktie knickt dennoch ein: Sportradar steigert 2025 Umsatz und Gewinn
On-Aktie dennoch tiefrot: On erstmals mit über 3 Milliarden Franken Umsatz
Palantir-Aktie fällt: Mitgründer Thiel will sich von millionenschwerem Aktienpaket trennen
BestBuy-Aktie hebt deutlich ab: Gewinnziele trotz rückläufiger Umsätze übertroffen
Micron-Aktie unter Druck: Morgan Stanley sieht NVIDIA wieder als Halbleiter-Top-Pick
Suche...

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

159.98
CHF
-5.50
CHF
-3.32 %
15:24:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.03.2026 13:46:26

Airbus SE Outperform

Airbus
159.98 CHF -3.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht, das es zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite gebe, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
234.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
178.80 € 		Abst. Kursziel*:
30.87%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
176.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.77%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:46 Airbus Outperform Bernstein Research
27.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.02.26 Airbus Overweight Barclays Capital
23.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.02.26 Airbus Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 159.98 -3.32% Airbus SE