Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht, das es zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite gebe, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
234.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
178.80 €
|
Abst. Kursziel*:
30.87%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
176.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.77%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|13:46
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|159.98
|-3.32%
