Beiersdorf Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti änderte ihre diesjährigen Gewinnschätzungen für den Konsumgüter- und Klebstoffkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weitgehend nicht. In einem schwachen Marktumfeld für Schönheitsprodukte habe das Management die diesjährigen Zielsetzungen im Consumer-Geschäft gesenkt. Sie rechnet aber damit, dass die Kernmarke Nivea im vierten Quartal wieder zum Wachstum zurückkehrt./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Beiersdorf AG Overweight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
96.38 € 		Abst. Kursziel*:
24.51%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
96.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.84%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

